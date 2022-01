Ursache unklar: Feuer vernichtet Tischlerbetrieb in Steinfeld Stand: 19.01.2022 14:16 Uhr Nach dem Brand eines großen Tischlereibetriebs in Steinfeld (Landkreis Vechta) steht die betroffene Familie vor den Trümmern ihrer Existenz. Ihre benachbarten Wohnhäuser konnte die Feuerwehr retten.

Nach sieben Stunden war der Brand am Mittwochmorgen gelöscht, es war wohl einer der größten in der Region in den vergangenen Jahren. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von 3,5 Millionen Euro. Eine Produktionshalle, Lagerhallen und ein Bürogebäude seien durch die Flammen zerstört worden, wie Kreisfeuerwehrsprecher Jens Lindemann sagte. Verletzte gab es laut Polizei nicht. Der Betriebsinhaber und seine Familie hatten sich selbst in Sicherheit gebracht.

Brandursache noch völlig unklar

Sachverständige wollen am Donnerstag nach der Ursache für das Feuer auf dem rund 2.500 Quadratmeter großen Betriebsgelände suchen. Fakt ist, dass sich der Brand sehr schnell ausgebreitet habe, so die Polizei. In der Tischlerei wurde sehr viel Holz gelagert.

360 Feuerwehrleute auf Gelände im Einsatz

Nach Angaben der Feuerwehr waren in der Nacht zu Mittwoch zeitweise 360 Einsatzkräfte mit 70 Fahrzeugen vor Ort in Steinfeld, sie kamen aus elf Wachen. Der Alarm war gegen 0.30 Uhr eingegangen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte habe eine Produktionshalle bereits in Flammen gestanden, so Kreisfeuerwehrsprecher Lindemann.

