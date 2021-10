Stand: 15.10.2021 11:43 Uhr Untersuchungen nach illegalem Tonabbau in Bramsche

Der Landkreis Osnabrück hat dem NDR in Niedersachsen bestätigt, dass in Bramsche illegal Ton abgebaut wurde. Den Angaben zufolge fand der Abbau allerdings nicht in einem Naturschutzgebiet statt. Das hatte zuvor das Umweltforum Osnabrücker Land behauptet. Der widerrechtliche Abbau sei im August bekannt geworden und umgehend gestoppt worden, so ein Landkreissprecher. Aktuell werde geprüft, ob der illegale Abbau Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet Bramscher Gehn habe. Es grenzt im Norden an die Tongrube.

