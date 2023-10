Stand: 05.10.2023 06:52 Uhr Unterkunft für Geflüchtete in Bramsche deutlich überbelegt

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) besucht heute das Ankunftszentrum für Geflüchtete in Bramsche (Landkreis Osnabrück). Der Standort ist stark überbelegt. Laut Landesaufnahmebehörde sind in Bramsche derzeit knapp 2.100 Menschen untergebracht, obwohl der Standort nur für etwas mehr als 1.000 Geflüchtete gedacht ist. Deswegen schlafen viele gerade in Schulräumen und Sporthallen. Die Kinder erhalten keinen Unterricht. Im benachbarten Osnabrück sind derzeit knapp 730 Menschen untergebracht. Normalerweise sind es 530. Die Behörde beschafft derzeit für beide Standorte winterfeste Zelte, um die Kapazitäten zu vergrößern. Innenministerin Behrens will sich von der Lage machen.

