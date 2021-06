Stand: 30.06.2021 20:53 Uhr Universität Osnabrück richtet Corona-Schnelltestzentren ein

Die Universität Osnabrück hat zwei Corona-Schnelltestzentren neu eingerichtet. Sie sollen Mitarbeitenden und Studierenden an den Standorten Innenstadt und Westerberg ermöglichen, sich unkompliziert auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Testzentren sollten langfristig bestehen bleiben - auch mit Blick auf das kommende Wintersemester, so ein Sprecher. Denn man wolle ab Herbst wieder mehr Präsenzbetrieb möglich machen. Aktuell finden nur wenige Prüfungen und Seminare in Präsenz statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.06.2021 | 06:30 Uhr