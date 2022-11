Stand: 17.11.2022 09:10 Uhr Uni Vechta zeigt: Auch Kinder können wissenschaftlich denken

Wissenschaftliche Informationen verstehen und bewerten - in Zeiten der Corona-Pandemie und des Klimawandels ist das sehr wichtig. Was machen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich genau? Woran erkennt man ein gutes beziehungsweise ein schlechtes Experiment? Bisher ging man davon aus, dass Kinder eher keine Antworten auf solche Fragen geben können. Eine Studie der Universität Vechta und der Pädagogischen Hochschule Freiburg zeigt jetzt aber: Bereits Sechsjährige können das erstaunlich gut. Fünf Jahre lang wurden 161 Kinder immer wieder befragt - vom Kindergarten bis zum Ende der Grundschulzeit. Wie sehr Kinder wissenschaftliche Fähigkeiten entwickeln, ist demnach nicht vom Geschlecht abhängig - umso mehr aber davon, wie stark sie von ihren Eltern gefördert werden. Die Grundschule könne diesen Unterschied nicht ausgleichen, heißt es. Die Studie ist am Donnerstag bei einem internationalen pädagogischen Fachtag an der Universität Vechta vorgestellt worden.

