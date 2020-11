Stand: 18.11.2020 12:04 Uhr Uni Vechta weiht "Toilette für Alle" ein

Die Universität Vechta will zum bevorstehenden Welttoilettentag" am Donnerstag ihre erste sogenannte "Toilette für alle" eröffnen. Das kündigte jetzt ein Sprecher der Universität an. Anders als die bisherigen, nach Männern und Frau unterscheidbaren Toiletten soll die neue Toilette auch für alle diejenigen sein, die sich keinem Geschlecht eindeutig zuordnen wollen. Damit wolle man verhindern, dass sich Toilettengeher etwa durch die Piktogramme von Männern und Frauen auf den WC-Türen diskriminiert fühlten, sagte der Sprecher der Uni-Leitung.

