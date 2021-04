Stand: 14.04.2021 11:51 Uhr Uni Osnabrück bildet künftig Friedensforscher aus

An der Uni Osnabrück gibt es einen neuen Master-Studiengang, der künftige Friedensforscher ausbildet. In Theorie und Praxis erfahren die Studierenden, wie man Konflikte löst und Frieden fördert. Wer das viersemestrige Studium aufnehmen will, kann sich nach Angaben der Uni ab dem 15. Mai dafür bewerben. Der Studiengang heißt "Conflict Studies and Peacebuildung" und wird auf Englisch abgehalten. Er ist für Studierende gedacht, die in einem internationalem Umfeld arbeiten wollen - zum Beispiel in Bundesministerien, Behörden und internationalen Organisationen.

