Stand: 24.08.2023 20:38 Uhr Ungewöhnlicher Fund: Wer vermisst in Osnabrück fünf Bienenwaben?

Ein ungewöhnlicher Fund beschäftigt die Polizei in Osnabrück. Am Dienstag vergangener Woche stellten Beamte fünf lose Bienenwaben auf einem Fahrradgepäckträger sicher. Die Waben waren laut Polizei von Bienen bevölkert. Die Behörde nahm Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Tiergesundheitsgesetz und die Bienenseuchen-Verordnung auf. Wie die Polizei weiter mitteilte, bestehe der Verdacht, dass die Waben gestohlen worden sein könnten. Daher bittet die Ermittlungsgruppe Umwelt der Polizei Osnabrück um Hinweise. Konkret gehe es um die Frage, wer in Osnabrück seit voriger Woche fünf Bienenwaben vermisst. Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern (0541) 327-33 16 (tagsüber) und (0541) 327-21 15 entgegen.

