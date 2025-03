Stand: 28.03.2025 11:20 Uhr Ungewöhnliche Beute: Acht Schiffsschrauben in Haren gestohlen

In Haren (Landkreis Emsland) haben Unbekannte acht Schiffsschrauben von einem Firmengelände gestohlen. Jeder dieser Stahl-Propeller wiege rund 300 Kilo, so ein Polizeisprecher. Demnach sollen die Schiffsschrauben vermutlich zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag an der Straße "Am Neuen Hafen" in Haren entwendet worden sein. Die Polizei beziffert den Schaden auf insgesamt rund 160.000 Euro. Sie bittet Zeugen unter der Telefonnummer (05932) 721 00 um Hinweise.

