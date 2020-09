Stand: 27.09.2020 13:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unfallfahrer nach Flucht im Wald gefunden

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei nahe Bramsche (Landkreis Osnabrück) einen Unfallfahrer im Wald gefunden. Der 34-Jährige war in der Nacht zu Sonnabend mit dem Auto von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Zeuge hatte den Angaben zufolge die Beamten gerufen, obwohl der leicht verletzte Fahrer dies nicht wollte. Als der Rettungswagen eintraf, lief er in ein Waldstück. Mithilfe einer Wärmebildkamera konnte der Hubschrauberpilot ihn etwa eine Stunde später dort ausfindig machen. Der Autofahrer wurde festgenommen und ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde laut Polizei festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.09.2020 | 15:00 Uhr