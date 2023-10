Stand: 13.10.2023 16:17 Uhr Unfall nach Entbindung: Schimpansen-Baby stirbt im Zoo Osnabrück

Im Osnabrücker Zoo ist ein Schimpansen-Jungtier bei der Geburt gestorben. Das Baby sei am Donnerstag direkt nach der Entbindung aus großer Höhe abgestürzt, teilte der Zoo am Freitag mit. Es sei das erste Jungtier von Mutter "Tamika". Sie sei daher noch sehr unerfahren gewesen, hieß es. Die Schimpansen-Gruppe habe sich nach der Geburt um das tödlich verunglückte Jungtier versammelt und habe es auch am Freitag noch bei sich behalten. Das Haus soll für Besucher zunächst geschlossen bleiben, teilte der Zoo mit. Schimpansen-Weibchen "Tamika" gehe es den Umständen entsprechend gut. Tierärzte und Pfleger würden sie im Auge behalten.

