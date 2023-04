Stand: 30.04.2023 10:01 Uhr Unfall mit Pedelec: 17-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Pedelec sind in der Nacht zu Sonntag bei Spelle (Landkreis Emsland) zwei Personen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Laut Polizei fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Pedelec aus Varenrode auf dem Radweg in Richtung Spelle. Dabei übersah er den Angaben zufolge einen 27-jährigen Fußgänger, der auf dem Geh- und Radweg in gleicher Richtung lief. Es kam laut Polizei zum Zusammenstoß, wobei der 17-Jährige schwer und der 27-Jährige leicht verletzt wurde. Beide standen demnach unter Alkoholeinfluss: Tests ergaben bei dem 17-Jährigen einen Wert von 1,57 Promille und bei dem 27-Jährigen einen Wert von 1,03 Promille.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.04.2023 | 11:00 Uhr