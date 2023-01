Stand: 19.01.2023 07:52 Uhr Unfall in Twist: Auto landet im Vorgarten

In Twist im Landkreis Emsland ist am Mittwochabend ein Auto in einem Vorgarten gelandet. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte aber wenig später von der Polizei ermittelt werden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der 37-Jährige zwei Autos überholt und dann in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto durchbrach eine Mauer und landete in dem Vorgarten. Dabei seien zehn Meter der Steinmauer sowie 15 Meter Hecke beschädigt worden, so der Sprecher. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, wurde im Rahmen der Fahndung aber wenig später aufgefunden. Seinen 22 Jahre alten Beifahrer trafen die Beamten noch vor Ort an - er wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Laut Polizei hatten beide Männer ordentlich Alkohol konsumiert: Beim Fahrer wurden 1,9 Promille festgestellt, beim Beifahrer sogar 2,39 Promille.

VIDEO: Twist: Betrunkener fährt in Vorgarten (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.01.2023 | 13:30 Uhr