Stand: 10.10.2022 16:53 Uhr Unfall in Rheden: Fußgängerin schwer verletzt

In Rheden (Landkreis Diepholz) ist am Montagvormittag eine 78-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit einem Rollator unterwegs, an einer Parkplatzausfahrt sei sie dann von einem Auto touchiert worden. Die 78-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Dickeler Straße musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

