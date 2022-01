Stand: 07.01.2022 13:43 Uhr Unfall in Neuenkirchen: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Neuenkirchen (Landkreis Osnabrück) ist am Donnerstagabend ein 36-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war laut Polizei auf gerader Strecke plötzlich in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte der Wagen frontal mit dem Auto eines 56-Jährigen. Die Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert. Der 56-Jährige konnte sein Auto leicht verletzt verlassen. Der 36-Jährige wurde eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Neuenkirchen und Voltlage mussten den Verletzten mit schwerem technischen Gerät aus dem Wrack seines Fahrzeugs befreien. Nach ersten Erkenntnissen h4atte der Mann keinen Führerschein.

