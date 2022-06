Stand: 28.06.2022 09:20 Uhr Unfall in Haren: Rennradfahrerin lebensgefährlich verletzt

Im emsländischen Haren ist am frühen Montagabend eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die 43-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Rennrad auf einem Radweg und missachtete in einem Kreisverkehr die Vorfahrt eines Autofahrers. Sei sie ungebremst in den rechten Kotflügel des Autos gefahren. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

