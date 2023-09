Stand: 06.09.2023 07:41 Uhr Unfall in Haren: Drei Männer lebensgefährlich verletzt

Nach einem schweren Autounfall an der A31 im Emsland in der Nacht zu Mittwoch schweben drei Menschen in Lebensgefahr. Laut Polizei wollte ein 25-jähriger Mann zusammen mit seinem 17-jährigen Beifahrer in Haren von der Autobahn abfahren. Dabei übersah er vermutlich einen 20-Jährigen in dessen Auto auf der Bundesstraße 408. Beim Zusammenstoß geriet eins der Fahrzeuge in Brand. Deshalb mussten die Verletzen von der Feuerwehr befreit werden. Der 25-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen - die anderen beiden beiden Männer kamen mit Rettungswagen in Kliniken. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 56.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.09.2023 | 08:30 Uhr