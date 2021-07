Stand: 08.07.2021 11:12 Uhr Unfall in Bahrenbostel: 19-Jährige lebensgefährlich verletzt

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Bahrenborstel im Landkreis Diepholz lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war sie am Donnerstagmorgen mit ihrem Auto aus bisher ungeklärten Umständen von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.07.2021 | 13:30 Uhr