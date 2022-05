Stand: 04.05.2022 08:43 Uhr Unfall in Bad Bentheim: Zwei Personen in Lebensgefahr

Zwei Personen sind am Dienstag bei einem schweren in Bad Bentheim lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war eine 44 Jahre alte Frau gegen 14.15 Uhr mit zwei Mitfahrern Richtung Nordhorn unterwegs. Als sie nach links abbiegen wollte, habe sie abgebremst. Ein 45 Jahre alter Mann bemerkte das zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Die 44-Jährige sowie ihr 29 Jahre alter Mitfahrer erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der 45 Jahre alte Beifahrer der Frau sowie der mutmaßliche Unfallverursacher verletzten sich leicht. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

