Stand: 07.11.2021 13:30 Uhr Unfall durch illegales Autorennen - 13.000 Euro Schaden

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend bei Melle ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen. Bei einem riskanten Überholmanöver eines 18-Jährigen auf der Borgholzhausener Straße, bei dem er einen Sattelzug und den Wagen eines 19-Jährige hinter sich lassen wollte, musste er einer entgegenkommenden 42-Jährigen ausweichen und touchierte dabei den Sattelzug. Die Frau im Gegenverkehr konnte nach Polizeiangaben gerade noch ausweichen und einen Frontalzusammenstoß mit dem Wagen des 18-Jährigen verhindern. Die beiden Wagen stießen trotzdem seitlich zusammen. Es gab keine Verletzten, den Gesamtschaden an den Autos taxierten die Beamten auf etwa 13.000 Euro. Bei einer Befragung verwickelten sich die beiden jungen Männer in Widersprüche, sodass bei der Polizei der Verdacht aufkam, dass ein Rennen zwischen ihnen stattgefunden haben könnte. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete deshalb die Beschlagnahmung für den Wagen des 18-Jährigen, die Mobiltelefone aller Insassen der beiden verdächtigen Autos und den Führerschein des 18-Jährigen an.

