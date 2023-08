Stand: 26.08.2023 09:59 Uhr Unfall beim Ausparken mit Anhänger: Zehnjähriger schwer verletzt

Bei einem Ausparkmanöver hat sich bei Emsbüren (Landkreis Emsland) am Freitagabend ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein zehnjähriger Junge schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, wollte eine 34-Jährige mit ihrem Auto und angehängtem Pferdeanhänger auf einem Parkplatz aus einer Parklücke herausfahren. Dabei sei es zum Zusammenprall mit dem Zehnjährigen gekommen, der zwischen dem Pferdeanhänger und einem anderen Auto gestanden habe, so die Polizei. Der Junge wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

