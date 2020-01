Stand: 26.01.2020 11:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unfall bei Syke: Drei Menschen tödlich verunglückt

Im Landkreis Diepholz sind bei einem schweren Autounfall am Samstagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden schwer verletzt, möglicherweise sogar lebensgefährlich, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war demnach mit sechs Insassen auf einer Landstraße bei Syke von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Drei der Insassen erlagen ihren Verletzungen durch den Aufprall noch an der Unfallstelle. Die drei Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

War Alkohol im Spiel?

Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage von NDR.de, dass zum Zeitpunkt des Unfalls die Fahrbahn zwar nass aber nicht glatt war. "Offen ist, ob Alkohol im Spiel war", so der Sprecher. Die Rettungskräfte hätten in dem verunglückten Fahrzeug mehrere Flaschen mit Spirituosen gefunden. Klar ist bisher, dass nicht alle der Insassen angeschnallt gewesen sein können. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wurde bei dem lebensgefährlichen verletzten 19 Jahre alten Fahrer eine Blutentnahme angeordnet. Bei den Unfallopfern handelt es sich laut Polizei um Leiharbeiter aus Polen und Rumänien.

