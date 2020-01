Stand: 26.01.2020 08:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unfall bei Syke: Drei Menschen tödlich verunglückt

Im Landkreis Diepholz sind bei einem schweren Autounfall am Samstagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden schwer verletzt, möglicherweise auch lebensgefährlich, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war demnach mit sechs Insassen auf einer Landstraße bei Syke von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Drei der Insassen erlagen ihren Verletzungen durch den Aufprall noch an der Unfallstelle. Die drei Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.01.2020 | 09:00 Uhr