Unfall bei Meppen: Sieben Verletzte, darunter zwei Kinder Stand: 15.01.2025 20:13 Uhr In Meppen (Emsland) sind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag sieben Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Laut Polizei waren drei Fahrzeuge beteiligt. Auslöser war wohl ein Auffahrunfall.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 19 Jahre alte Frau mit ihrem Auto an einer Kreuzung am Ortsrand von Meppen auf einen Wagen aufgefahren. Darin saßen zwei Frauen, die mit ihrem Fahrzeug abbiegen wollten. Durch den Aufprall schleuderte das an der Kreuzung wartende Auto in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Die 58 und 54 Jahre alten Frauen wurden schwer verletzt.

Zwei Kinder kamen leicht verletzt ins Krankenhaus

Die Unfallverursacherin und ihre 18 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei vermutet, dass die Fahrerin zu spät erkannte, dass an der Kreuzung ein Fahrzeug hielt. Ebenfalls leicht verletzt wurden zwei Kinder, die mit einer 44-jährigen in dem Auto saßen, das auf der Gegenfahrbahn fuhr. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es waren mehr als 20 Feuerwehrkräfte und mehrere Notärzte an der Unfallstelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 15.01.2025 | 20:00 Uhr