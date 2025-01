Stand: 08.01.2025 13:07 Uhr Unfall bei Glätte nahe Eggermühlen: 22-Jährige schwer verletzt

Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall nahe Eggermühlen (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Auch eine Lebensgefahr konnte laut Polizei zunächst nicht ausgeschlossen werden. Demnach war die Frau auf der Bippener Straße in Richtung Ankum unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Ihr Wagen kollidierte mit dem Auto einer 31-Jährigen. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

