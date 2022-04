Unfall auf der A1 bei Bramsche: 40-Tonner fährt auf Stauende Stand: 19.04.2022 17:29 Uhr Am Dienstag hat ein Unfall auf der A1 bei Bramsche für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Laut Polizei hatte der Fahrer eines 40-Tonners das Stauende übersehen und schob drei Fahrzeuge aufeinander.

Zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden fuhr der 67-jährige Lastwagenfahrer auf einen anderen, kleineren Lkw, der wiederum ein Auto auf den davor stehenden Wagen schob. "Alle Insassen der Fahrzeuge hatten großes Glück", berichtete die Polizei.

Zwei Kinder vorsorglich im Krankenhaus

Der 23 Jahre alte Beifahrer des kleineren Lkw wurde leicht verletzt. Zwei Kleinkinder, ein und drei Jahre alt, die in einem der Autos saßen, wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Bis in den frühen Nachmittag war die Autobahn gesperrt. Weil sich der Unfall in einem Baustellenbereich ereignet hatte, mussten die Abschleppfahrzeuge über die Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden rückwärts auf der Richtungsfahrbahn an die Unfallstelle heranfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.04.2022 | 15:00 Uhr