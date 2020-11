Stand: 20.11.2020 07:37 Uhr Unfall auf A1 bei Bramsche sorgt für Verkehrsbehinderungen

Autofahrer auf der A1 in Richtung Bremen müssen heute mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Zwischen Bramsche (Landkreis Osnabrück) und Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) ist am Morgen ein Kleintransporter auf einen Tanklastzug aufgefahren, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Verletzte gibt es nicht. Der Kleintransporter verlor aber eine erhebliche Menge Öl. Die A1 ist voraussichtlich noch bis 9 Uhr halbseitig gesperrt, so ein Polizei-Sprecher. Am frühen Morgen staute sich der Verkehr bereits auf fünf Kilometer.

