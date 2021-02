Stand: 22.02.2021 15:45 Uhr Unbekannter übergießt Frau in Nordwestbahn mit Bier

Eine 26-jährige Frau ist in einer Nordwestbahn von einem Mann angegriffen und mit Bier übergossen worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte sie ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er in der Bahn eine Mund-Nasen-Maske tragen muss. Als sie vorgab, mit ihrem Handy ein Foto von ihm machen zu wollen, wurde der Mann gewalttätig. Er versuchte, der Frau das Handy aus der Hand zu schlagen, und drückte sie gegen die Fensterscheibe des Zuges. Erst als andere Mitreisende eingriffen, ließ der Unbekannte von ihr ab. Die Tat ereignete sich laut Polizei bereits am Samstagabend auf der Strecke zwischen Cloppenburg und Quakenbrück. Der Tatverdächtige soll etwa 30 Jahre alt, rothaarig, schlank und etwa 1,80 Meter groß sein. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (0541) 33 12 80 zu melden.

