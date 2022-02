Stand: 10.02.2022 14:14 Uhr Unbekannter raubt Pizzaboten in Bramsche aus

In Bramsche im Landkreis Osnabrück ist ein Pizzabote mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Der 22-Jährige war am Mittwochabend auf dem Weg zu Kunden, die mehrere Pizzen bestellt hatten. An der angegebenen Adresse wartete auf der Straße ein maskierter Mann auf den Boten und bedrohte diesen mit einer Schusswaffe. Nachdem der Pizzabote ihm sein Portemonnaie gegeben hatte, floh der Täter zu Fuß. Der 22-jährige Bote blieb unverletzt. Laut Polizei ist es der zweite Vorfall dieser Art im Landkreis innerhalb von drei Wochen . Bereits am 22. Januar hatte sich ein ähnlicher Überfall in Bramsche ereignet.

