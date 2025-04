Stand: 22.04.2025 13:16 Uhr Nordhorn: Unbekannte sprengen Geldautomaten und fliehen

In Nordhorn (Landkreis Graftschaft Bentheim) haben Unbekannte am Ostermontag einen Geldautomaten gesprengt. Gegen halb fünf Uhr am Morgen habe es in der Lindenallee eine Explosion gegeben, so die Polizei. Der betroffene Automat befand sich demnach im Außenbereich einer Bankfiliale. Nach der Detonation seien die bislang unbekannten Täter geflohen - mutmaßlich in Richtung Niederlande, hieß es. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben und wie hoch der durch die Explosion entstandene Schaden ist, konnte eine Polizeisprecherin am Montagmittag noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen.

Karte: Hier gab es 2025 Geldautomatensprengungen oder Versuche

