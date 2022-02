Stand: 10.02.2022 09:55 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Holdorf

In Holdorf im Landkreis Vechta haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten gesprengt. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht, da die Ermittler am Morgen noch vor Ort waren. Seit Anfang des Jahres sind in Niedersachsen immer wieder Geldautomaten gesprengt worden - unter anderem in Edemissen im Landkreis Peine, in Augustfehn im Ammerland und in Hesel im Landkreis Leer.

VIDEO: Gesprengte Geldautomaten: Wie gehen die Täter vor? (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.02.2022 | 09:30 Uhr