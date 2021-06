Stand: 18.06.2021 07:32 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomat in Schüttorf

Unbekannte haben in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten gesprengt. Der Automat befand sich an der Außenfassade eines Supermarkts. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden Trümmerteile in einem Umkreis von rund 50 Metern gefunden. Ein Zeuge habe beobachtet, wie zwei Personen nach der Sprengung mit zwei Koffern auf einem Motorrad davongefahren seien, so der Sprecher. Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos. Wie viele Täter insgesamt an der Aktion beteiligt waren und wie viel Geld sie erbeuteten blieben zunächst unklar, ebenso wie die Höhe des entstandenen Schadens. Verletzt wurde niemand.

