Stand: 05.10.2020 09:09 Uhr Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten in Ankum

Unbekannte haben in Ankum im Landkreis Osnabrück in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten gesprengt. Wie die zuständige Polizeileitstelle bestätigt, wurde ein Geldautomat in Ankum geknackt. Ob die Täter Beute erlangen konnten und wie hoch der Schaden ist, dazu gibt es bislang keine Informationen.

