Stand: 02.05.2023 22:17 Uhr Unbekannte Substanz in Getränke geschüttet - Polizei sucht Opfer

In Osnabrück hat ein Mann in einer Lokalität eine unbekannte Substanz in zwei Getränke geschüttet und diese jungen Frauen angeboten. Der Zwischenfall ereignete sich in der Nacht zum Montag. Zeugen beobachteten den Täter und warnten die Frauen vor dem Konsum. Die Frauen verließen daraufhin die Lokalität, ohne von den Getränken probiert zu haben, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige konnte wenig später von den Beamten festgenommen werden. Die Ermittler suchen nun nach den Opfern. Sie sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0541) 327 31 03 oder -21 15 melden.

