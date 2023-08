Stand: 11.08.2023 06:28 Uhr Umweltminister eröffnet Anlage zur Herstellung von "grünem Eisen"

Auf dem Gelände des RWE Gaskraftwerks in Lingen (Landkreis Emsland) wird am Freitag eine Anlage eröffnet, in der sogenanntes "grünes Eisen" produziert werden soll. Laut niedersächsischem Umweltministerium handelt es sich um die weltweit größte Anlage dieser Art. In der Pilotanlage in Lingen soll Eisen auf Basis von Wasserstoff hergestellt werden. Damit aus dem Rohstoff Eisenerz am Ende brauchbares Eisen für die Stahlproduktion wird, muss bislang Kohlenstoff zugesetzt werden. Dabei entsteht das Treibhausgas CO2. Die neue Anlage setzt stattdessen auf Wasserstoff. Sie hat rund fünf Millionen Euro gekostet. Drei Millionen kommen vom Land Niedersachsen.

