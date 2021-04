Stand: 18.04.2021 10:03 Uhr Umstrittenes Krematorium in Rhede wird doch nicht gebaut

Das umstrittene, geplante Krematorium in Rhede (Landkreis Emsland) wird nicht gebaut. Das teilte Bürgermeister Jens Willerding (CDU) dem NDR in Niedersachsen mit. Auch wenn das Vorhaben rein rechtlich eventuell durchsetzbar wäre, verursache es nach Ansicht der Gemeinde mehr Unruhe und Schaden, als dass es einen Mehrwert für die Gemeinde bringe, schrieb Willerding. Daher habe man mit den Investoren entschieden, das Projekt in Rhede nicht mehr weiter voranzutreiben und die weiteren Planungen zu stoppen. Gegen das geplante Krematorium hatte es zuletzt viel Widerstand gegeben. Eine örtliche Bürgerinitiative hatte den möglichen Standort in der Nähe einer Seniorenwohnanlage kritisiert.

Weitere Informationen Rhede: Bürgerinitiative lehnt geplantes Krematorium ab Die emsländische Gemeinde will am Abend in einer Videokonferenz über das Vorhaben berichten. Kritik gibt es am Standort. (07.04.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.04.2021 | 17:00 Uhr