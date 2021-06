Stand: 21.06.2021 14:25 Uhr Umgekippter Tiertransporter: A33 Richtung Bielefeld gesperrt

Die Autobahn 33 in nach Bielefeld bleibt nach einem schweren Unfall mit einem Schweinetransporter noch bis in die Nachmittagsstunden gesperrt. Das teilte die Polizei mit. Der Transporter war in der Nacht zwischen Harderberg und Borgloh umgestürzt. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, mehrere Schweine starben. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die Gegenfahrbahn ist aktuell halbseitig befahrbar. Teils seien dort aber Gaffer sehr langsam gefahren, um zu fotografieren oder zu filmen. Die Polizei hat deshalb Anzeige erstattet.

VIDEO: Schweinetransporter verunglückt auf der A33 bei Harderberg (1 Min)

