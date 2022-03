Stand: 09.03.2022 12:28 Uhr Ukraine-Krieg: Landkreis Emsland sucht nach Gasteltern

Auf ihrer Flucht vor dem Krieg in der Ukraine kommen auch Kinder und Jugendliche in Niedersachsen an, die das Land ohne ihre Eltern verlassen haben. Der Landkreis Emsland sucht daher jetzt verstärkt Gasteltern für diese geflüchteten Kinder und Jugendliche und hat einen Aufruf gestartet. Wer sich das vorstellen kann, unbegleitete Geflüchtete bei sich aufzunehmen soll sich beim Landkreis melden - der Appell richtet sich an Familien, Paare und Lebensgemeinschaften, aber auch an Einzelpersonen. Der Fachbereich Jugend werde die Gasteltern umfassend begleiten und qualifizieren. Außerdem würden sie finanziell unterstützt, teilte der Landkreis mit.

