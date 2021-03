Stand: 24.03.2021 14:06 Uhr Übersicht über freie Lehrstellen im Emsland geplant

Im Sommer startet für viele Jugendliche nach der Schule ein neuer Lebensabschnitt. Wer sich für eine Ausbildung entscheiden will, dem will der Wirtschaftsverband Emsland eine Übersicht der freien Stellen anbieten - und startet deshalb ein Abfrage bei den Mitgliedsunternehmen. Die Listen der freien regionalen Stellen samt Ansprechpartner werden anschließend in Schulen verteilt.

