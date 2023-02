Stand: 09.02.2023 22:14 Uhr Überfall auf Tankstelle mit Axt: Polizei fahndet nach Täter

In Bissendorf im Landkreis Osnabrück hat ein Unbekannter in der Nacht zu Donnerstag eine Tankstelle überfallen und dabei eine Mitarbeiterin mit einer Axt bedroht. Der Mann habe Zigaretten und eine vierstellige Summe Bargeld gestohlen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er befindet sich auf der Flucht. Bei dem Überfall wurde laut den Beamten niemand verletzt. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.

