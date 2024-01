Stand: 18.01.2024 09:36 Uhr Überfall auf Tankstelle: Kassierer mit Pistole bedroht

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend eine Tankstelle in der Iburger Straße in Osnabrück überfallen. Nach Polizeiangaben bedrohte der mit einem Schlauchschal maskierte Mann einen 25-jährigen Angestellten mit einer Pistole und zwang ihn, die Kasse zu öffnen. Er habe mehrere Hundert Euro erbeutet und das Geld in einen mitgebrachten Beutel gesteckt, so ein Polizeisprecher. Der etwa 30 Jahre alte Täter flüchtete zu Fuß. Die Polizei fahndete mit einem Dutzend Streifenwagen über eine Stunde lang vergeblich nach ihm.

