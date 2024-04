Stand: 11.04.2024 08:50 Uhr Twist: Spezialkräfte der Polizei finden Munition in Wohnhaus

Im emsländischen Twist haben Spezialkräfte der Polizei am Mittwoch mutmaßliche Waffen und Munition gesichert. Zuvor hatten Polizeibeamte im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einem Diebstahl ein Wohnhaus durchsucht, teilte die Polizei mit. Dabei seien die Beamten auf Waffen und Munition "in größerem Umfang" gestoßen, heißt in einer Mitteilung. Weil die Beamten nicht mit Sicherheit sagen konnten, ob es sich um echte Munition oder Attrappen handelte, riefen sie die Spezialkräfte dazu. Nähere Informationen habe man noch nicht, so eine Polizeisprecherin. Aktuell werde der Fund geprüft.

