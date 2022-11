Stand: 12.11.2022 09:16 Uhr Twist: 54-Jähriger bei Auto-Unfall schwer verletzt

Ein 54 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Landstraße im Landkreis Emsland gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei am frühen Sonnabendmorgen aus unbekannter Ursache in Twist von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der 54-Jährige sei bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Feuerwehrleute befreiten den Mann. Er kam in ein Krankenhaus.

