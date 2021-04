Stand: 13.04.2021 09:59 Uhr Tunnel-Bohrung: Starkstromleitung vom Münsterland bis Dörpen

Am Dienstagmorgen haben in Legden im Münsterland die Bohrungsarbeiten für einen Erdtunnel für eine Höchstspannungsleitung bis ins emsländische Dörpen begonnen. Zunächst sollte der riesige Bohrer von einem Schwerlastkran in die Baugrube in zwölf Metern Tiefe abgelassen werden, wie der Übertragungsnetzbetreiber Amprion angekündigt hatte. Insgesamt umfasst die geplante Leitung 180 Kilometer von Dörpen bis Wesel am Niederrhein. Sie soll große Mengen Windstrom aus Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee zum Weseler Netzknotenpunkt bringen. Von dort wird der Strom weiter ins Rheinland und ins Ruhrgebiet verteilt. Die Leitung gilt als ein wichtiges Energiewendeprojekt, sie soll 2024/25 in Betrieb gehen.

