Stand: 04.08.2023 07:09 Uhr Trotz voller Flüsse: Noch keine Hochwassergefahr an Ems und Hase

Durch den vielen Regen der vergangenen Tage sind die Flusspegel in der Region Osnabrück angestiegen. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hat am Donnerstag über die Warn-App Katwarn bereits zwei Hochwasserinformationen für die Hase verschickt. Im Osnabrücker Stadtteil Eversburg hatte der Pegel zeitweise die Meldestufe 2 erreicht. Das bedeutet, das Wasser breitet sich dann leicht auf die umliegenden Felder aus. Inzwischen ist der Pegel aber schon wieder gesunken. Dafür lag er am Freitagmorgen in Bramsche recht hoch. Insgesamt sei die Lage aber entspannt, eine Hochwassergefahr bestehe aktuell nicht, sagte Bettina Dörr, Sprecherin des NLWKN, dem NDR.

