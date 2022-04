Stand: 18.04.2022 09:49 Uhr Trotz hoher Energiepreise: Niedersachsens Bäder bleiben warm

Trotz hoher Energiepreise gibt es in den öffentlichen Schwimmbäder im Land derzeit noch keine Bestrebungen, die Wassertemperatur zu senken. Das haben die Betreiber der Bäder in Braunschweig, Osnabrück, Oldenburg und Hannover mitgeteilt. Über diese Frage sei nachgedacht worden, heißt es beispielsweise aus Osnabrück. Man müsse allerdings zwischen wirtschaftlichen Gesichtspunkten und der Attraktivität der Bäder abwägen - dazu zähle unter anderem auch die Wassertemperatur. Nach dem Wegfall der Corona-Regeln wolle man jetzt aber erst einmal wieder Gäste anlocken. Sollte man sich später für ein Absenken entscheiden, werde die Temperatur auch nicht überall gleich reduziert: Während das für die Sportbecken sei, wäre es in Babybecken nicht zielführend, so ein Sprecher der Osnabrücker Stadtwerke. Auch aus Oldenburg heißt es, dass man diese Maßnahme für die Zukunft nicht ausschließen könne. Zudem überlegen alle Betreiber, wie auf anderen Wegen Energie reduziert werden kann. Bei allen Einsparplänen habe aber das Beibehalten der Schwimmkurse für Kinder eine hohe Priorität, heißt es aus Braunschweig.

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.04.2022 | 08:00 Uhr