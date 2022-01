Stand: 11.01.2022 06:45 Uhr Trotz Insolvenzen bei MV und Lloyd: Meyer Werft optimistisch

Schwarzer Tag für die deutsche Schifffahrt: Am Montag haben die MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern mit 1.900 Beschäftigten sowie die Bremerhavener Lloyd-Werft mit 300 Mitarbeitern Insolvenz angemeldet. Beide Betriebe gehören zum Genting-Konzern. In Papenburg bei der Meyer Werft sieht es dagegen offenbar besser aus. Es bestehe keine Gefahr, sagte ein Sprecher NDR Niedersachsen. Zwar sei die Werft auch von der Krise der Kreuzfahrtbranche betroffen, doch durch einen angestoßenen Strukturwandel habe das Unternehmen gute und langfristige Zukunftschancen, so der Sprecher weiter. Die Meyer Werft plant den Abbau von 450 Arbeitsplätzen in Papenburg. Dazu verwies der Sprecher auf technische Neuerungen bei Kreuzfahrtschiffen - etwa den Flüssiggasantrieb.

