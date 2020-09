Stand: 08.09.2020 10:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Trotz Corona: Baugewerbe zieht positive Bilanz

Das regionale Baugewerbe blickt trotz Corona auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2020. Zu diesem Ergebnis kommt die IHK-Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Danach lagen die Gesamt-Umsätze acht Prozent über denen des Vorjahres. Besonders deutlich war der Anstieg im Hochbau mit rund 13 Prozent. Hingegen waren es beim Tiefbau nur knapp zwei Prozent. Im öffentlichen Bau stieg der Umsatz um mehr als ein Drittel an. Die IHK hat in ihrer Statistik 157 Betriebe berücksichtigt. Für die zweite Jahreshälfte rechnet sie damit, dass die Corona-Pandemie das Wachstum im Baugewerbe dämpfen wird. Unsichere Einkommensaussichten und weniger Investitionen könnten in der Bauindustrie zu einer nachlassenden Nachfrage führen.

