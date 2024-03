Stand: 13.03.2024 13:10 Uhr Trinkwasser in Osnabrück bald 14 Cent pro 1000 Liter teurer

Der Wasserpreis in der Stadt Osnabrück wird zum 1. April 2024 angehoben. Das teilen die Stadtwerke mit. Für einen Kubikmeter, also 1000 Liter Wasser, steige der Preis um 14 Cent auf 1,99 Euro. Eine vierköpfige Familie müsse demnach rund 21 Euro mehr im Jahr für ihr Trinkwasser bezahlen. Ein Single-Haushalt werde etwa sieben Euro mehr bezahlen. Die Preiserhöhung habe mehrere Gründe, so ein Sprecher der Stadtwerke. Dazu gehörten unter anderem gestiegene Instandhaltungskosten für das Wassernetz und höhere Personalkosten. Preiserhöhungen seien immer unpopulär, so der Sprecher weiter. Aber der Versorger müsse in die Trinkwasserversorgung investieren, um sie klimafest und nachhaltig zu machen. Die Stadtwerke Osnabrück lägen auch mit den gestiegenen Preisen weiterhin im Mittelfeld der Anbieter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.03.2024 | 06:30 Uhr