Stand: 28.02.2023 09:32 Uhr Trickdiebe bestehlen Frauen: Eine Umarmung, dann ist Schmuck weg

Die Polizei sucht im Landkreis Osnabrück nach Trickdieben, die meist ältere Menschen bestehlen. Die Täterinnen sprechen demnach zunächst ältere Frauen auf der Straße an. Dabei würden die Opfer umarmt oder auf die Wange geküsst. Dann verschwinden die Trickdiebinnen meist mit einem Wagen, in dem schon ein Komplize wartet, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Opfer merkten erst danach, dass ihnen Schmuck - etwa Goldringe - fehlt. Solche Vorfälle hat es in den vergangenen Tagen in Hagen am Teutoburger Wald und in Georgsmarienhütte gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.02.2023 | 06:30 Uhr